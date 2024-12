Un gol Brescianini all'88' evita la sconfitta ai nerazzurri, ma l'Inter ora è a un punto dalla vetta

L’Atalanta interrompe la striscia di undici vittorie consecutive, ma esce indenne dalla tana della Lazio e conserva il primato in classifica. In uno degli anticipi del sabato della 18esima giornata di Serie A, i nerazzurri pareggiano 1-1 all’Olimpico, con Brescianini che, all’88’, rimette le cose a posto per i bergamaschi dopo il vantaggio biancoceleste firmato da Dele-Bashiru nel primo tempo.

Con questo risultato, l’Atalanta rimane in testa alla classifica in solitaria con 41 punti, uno in più dell’Inter, che in precedenza aveva superato 3-0 in trasferta il Cagliari con reti di Bastoni, Lautaro Martinez e Çalhanoglu su rigore. L’attaccante argentino torna così al gol dopo quasi due mesi. Per la squadra di Inzaghi è la quinta vittoria di fila in campionato.

Negli altri match del sabato, il Genoa sbanca Empoli 2-1, mentre il Parma supera con lo stesso risultato il Monza.

Domenica il turno prosegue con altri quattro match. Spiccano Juventus-Fiorentina alle 18 e Milan-Roma alle 20.45. Si giocano anche Udinese-Torino, alle 12.30, e Napoli-Venezia alle 15. Il turno si completa lunedì con Como-Lecce alle 18.30 e Bologna-Verona alle 20.45

