“Sono qui per dichiarare e sostenere la mia innocenza, sono tranquillo”. Così Carlo Ancelotti al suo arrivo al tribunale provinciale di Madrid dove si tiene oggi, 2 aprile, il processo che lo vede imputato per presunta frode fiscale nei confronti del fisco spagnolo. La Procura ha chiesto per il tecnico del Real Madrid quattro anni e nove mesi di reclusione. In particolare, l’allenatore del Real Madrid è accusato di aver defraudato il fisco di 1.062.079 euro negli esercizi fiscali 2014 e 2015. Nei giorni scorsi Ancelotti in conferenza stampa ha mostrato tranquillità affermando di “avere fiducia nella legge”. La procura ha chiesto di infliggere al tecnico del Real anche una multa complessiva da 3.186.237 euro. Secondo l’accusa Ancelotti, che ha firmato con il club del Real Madrid nel luglio 2013, dichiarò all’Agenzia delle Entrate solo il compenso percepito per il suo lavoro di allenatore, mentre nascose i proventi derivanti dai suoi diritti di immagine. Nonostante il fatto che risiedesse a Madrid e avesse l’obbligo di pagare le tasse su tutti i suoi redditi, Ancelotti, secondo la procura, avrebbe simulato il trasferimento di tali diritti a società prive di attività reale e domiciliate al di fuori della Spagna, con l’obiettivo di evitare il pagamento delle tasse.

