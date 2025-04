Oggi alle ore 21 il derby che vale la finale. Programma, news e quando si gioca il ritorno

La Coppa Italia 2024-2025 oggi mercoledì 2 aprile entra sempre più nel vivo con il derby Milan-Inter in programma alle ore 21 a San Siro. La partita di stasera è l’andata della semifinale (il ritorno è in programma mercoledì 23 aprile alle ore 21), la seconda dopo quella vinta ieri sera dal Bologna contro l’Empoli.

Dove vederla in tv

Sarà possibile vederla in diretta tv e in chiaro su Canale 5. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Inviati: Angiolo Radice e Claudio Raimondi. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20, sarà visibile in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Cristian Panucci, Andrea Ranocchia, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni: Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceicao.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Correa, Thuram. All. Inzaghi.

I pronostici dei bookie

Ha più bisogno di vincere il Milan, ha più chance di farlo l’Inter. Almeno secondo i bookie. La Coppa Italia sembra rappresentare la migliore possibilità di giocare in Europa per i rossoneri, padroni di casa, che partono però indietro nella semifinale di andata, come riportato da Agipronews. Il “2” si gioca a 2,15 su Planetwin365 e 2,20 su Snai, sale a 3,20 pareggio – come nell’ultimo precedente – mentre il colpo rossonero vale 3,45 volte la posta.

Quote nerazzurre anche per il passaggio del turno, dato a 1,45, mentre il ritorno in finale del Milan dopo sette anni paga 2,63. Quattro delle ultime cinque stracittadine sono terminate con almeno tre reti e l’Over (il Diavolo ne ha collezionati sei di fila) è favorito anche mercoledì, a 1,70 sull’Under fissato a 2. L’ultimo scontro diretto si è concluso 1-1, favorito anche in questa occasione a 6,25, seguito dallo 0-1 e 1-2 a 9,25. Un nuovo 3-2 Milan – come nella finale di Supercoppa Italiana – si gioca a 31.

L’Inter è considerata la favorita anche per la vittoria finale del trofeo. Consultando le quote antepost di 888sport, un trionfo nerazzurro paga 1,71 volte la posta. Alle spalle dei nerazzurri – che inseguono la “stella” nella competizione, avendola vinta nove volte – c’è il Bologna: un successo della squadra di Italiano è proposto a 3,95 ed è ritenuto più probabile di quello del Milan, fissato a 4,40. Decisamente più distante l’impresa dell’Empoli di D’Aversa, offerto a 15.

