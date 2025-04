Gli esperti coinvolti nell'autopsia: il cuore era ingrossato, pesava circa 503 grammi. Diego soffriva di cirrosi

Gli esperti coinvolti nell’autopsia di Diego Maradona hanno testimoniato nel processo contro sette operatori sanitari accusati di omicidio colposo, affermando che il campione argentino, morto il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni, aveva un cuore anormalmente grande, soffriva di cirrosi e non presentava tracce di alcol o droghe al momento della sua morte.

L’esperto forense Alejandro Ezequiel Vega ha dichiarato in tribunale che il cuore di Maradona era “ingrossato” e pesava circa 503 grammi, mentre il peso medio è compreso tra 250 e 300 grammi. Vega ha spiegato che l’esame del cuore di Maradona ha mostrato che l’ex campione soffriva di una “ischemia di lunga data”, con una “carenza di flusso sanguigno e ossigeno”. L’autopsia ha concluso che Maradona è deceduto per un edema polmonare acuto secondario a insufficienza cardiaca congestizia.

Maradona è morto in una casa alla periferia di Buenos Aires, pochi giorni dopo essere stato operato per un ematoma formatosi tra il cranio e il cervello. Secondo l’accusa, i sette professionisti imputati nel caso – un neurochirurgo, uno psichiatra, uno psicologo, medici e infermieri- che si occupavano dell’ex fuoriclasse non gli avrebbero fornito cure adeguate, il che potrebbe aver contribuito alla sua morte.

