Vittoria esterna della squadra di Inzaghi: in gol Bastoni, Lautaro e Calhanoglu

Successo per 3-0 dell’Inter a Cagliari in uno degli anticipi del sabato della 18esima giornata di Serie A. La partita prende slancio nella ripresa: al 53’ i nerazzurri passano in vantaggio con Bastoni, servito da Barella. Al 72’ il raddoppio di Lautaro Martinez, ancora una volta su assist di Barella. Al 78’ Calhanoglu firma lo 0-3 su calcio di rigore provocato da un fallo di mano di Wieteska.

Con questa vittoria l’Inter sale a 40 punti, precedendo di due lunghezze il Napoli, che domenica sfiderà il Venezia al ‘Maradona’.

Quarta sconfitta consecutiva per il Cagliari, che resta a 14 punti, terz’ultimo in classifica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata