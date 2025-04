Milano, 2 apr. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che l’esercito di Israele sta espandendo le operazioni a Gaza, affermando che le truppe si muoveranno per bonificare le aree “da terroristi e infrastrutture e catturare un vasto territorio che verrà aggiunto alle aree di sicurezza dello Stato di Israele”. Lo riporta il Times of Israel. Katz ha chiesto inoltre ai cittadini di Gaza “di agire ora per rovesciare Hamas e restituire tutti gli ostaggi”.

