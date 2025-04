Milano, 2 apr. (LaPresse) – Lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal ha deciso di presentare ricorso contro la condanna a cinque anni di carcere in Algeria decisa il 27 marzo. Lo ha annunciato oggi il suo avvocato francese. Questo appello, ha affermato il legaleFrançois Zimeray, che ha chiesto un “gesto umanitario” per liberare il suo assistito 80enne, non gli impedisce di ottenere la grazia. Il suo annuncio arriva due giorni dopo la telefonata tra il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo algerino Abdelmadjid Tebboune per rilanciare il dialogo tra i due Paesi, durante la quale si è discusso anche del destino di Boualem Sansal. Lo riporta Le Parisien.

