La Dea si riprende la testa della classifica

L’Atalanta piega per 3-2 in casa l’Empoli, nel posticipo della 17/a giornata di Serie A. I gol di Colombo al 13′, De Ketelaere al 34′, Lookman al 45′, di Esposito su rigore al 57′ e ancora De Ketelaere all’86’. Con questo risultato la Dea si riprende la testa della classifica con 40 punti a +2 sul Napoli e +6 sull’Inter impegnata domani contro il Como e che ha sempre una gara in meno.

