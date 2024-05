Due giornate di squalifica e 5mila euro di multa al tecnico dopo la sfuriata di ieri. Procura Figc apre inchiesta su lite con Vaciago

La finale di Coppa Italia vinta ieri sera contro l’Atalanta potrebbe esser stata l’ultima partita di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Alla sfuriata che ha portato all’espulsione in campo del tecnico toscano hanno fatto seguito una serie di comportamenti che il club bianconero non ha gradito, dal gesto polemico nei confronti di Cristiano Giuntoli subito dopo il trionfo, alla presunta aggressione verbale nel post gara nei confronti del direttore di Tuttosport Guido Vaciago, fino al danneggiamento di alcune luci di un set allestito all’ingresso degli spogliatoi dagli operatori di LaPresse (la società si è offerta di pagare i danni).

In casa bianconera sono ore di riflessione, la posizione dell’allenatore livornese – secondo quanto si apprende – è in bilico e non si esclude una soluzione drastica, come l’esonero immediato. Che rischierebbe di avere anche strascichi legali. In caso di addio anticipato il probabile traghettatore per le ultime due giornate di campionato sarebbe Paolo Montero, attuale tecnico della Primavera. Allegri è sotto contratto con la Juve fino al giugno 2025.

Coppa Italia, il Giudice Sportivo: due giornate e 5mila euro multa ad Allegri

In riferimento alla finale di Coppa Italia di ieri vinta dalla Juventus contro l’Atalanta per 1-0, il Giudice Sportivo ha squalificato per 2 giornate l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri con l’aggiunta di 5mila euro di multa “perché, al 50′ del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara”. Nessun giocatore squalificato, multa di 1500 euro all’Atalanta “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”.

Lite Allegri-Vaciago, Procura Figc apre inchiesta

La Procura della Federcalcio ha aperto un procedimento per le presunte minacce subite dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago da parte dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso Vaciago. Secondo quanto appreso, sono previste audizioni dei due soggetti e dei presenti all’episodio, saranno inoltre acquisiti filmati se disponibili per ricostruire i fatti.

