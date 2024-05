Allegri espulso per proteste nel finale

La Juventus supera per 1-0 l’Atalanta all’Olimpico di Roma e vince la Coppa Italia, la quindicesima della sua storia. Decide la rete di Vlahovic al 4′. Annullato un gol per fuorigioco al 73′. Si tratta del quinto trofeo vinto Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero è stato espulso per proteste nel finale.

