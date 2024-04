Daniele Rossi e Thiago Motta

Ipoteca Bologna, doppia chance Roma-Atalanta. Sperano Lazio e Napoli

Con l’Inter campione d’Italia e Milan e Juventus a un soffio dalla qualificazione matematica, nelle ultime giornate di campionato sarà la corsa al quarto e quinto posto di Champions a tenere vivo il torneo nelle zone alte della classifica. Una favola che sta per compiersi, un testa a testa all’ultimo respiro e speranze sullo sfondo. Cinque squadre per gli ultimi due posti rimasti, con il Bologna prima indiziata ad accaparrarsi il pass per l’Europa che conta.

Ipoteca Bologna sul quarto posto

La favola della squadra di Thiago Motta sta per compiersi. I felsinei, al momento a quota 62 punti in classifica, viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, alimentato dal successo conquistato nell’ultimo turno di campionato sul campo della Roma. I rossoblù hanno un calendario alla portata e, forse, più che guardarsi alle spalle, sognano di potersi giocare il terzo posto anche perché alla penultima affronteranno la Juventus. Un quadro da sogno che però non basta a Thiago Motta che, nella conferenza stampa di presentazione della sfida all’Udinese, ha evidenziato come nonostante il 3-1 inflitto alla Roma la sua squadra possa “ancora migliorare”. Insaziabile.

Doppia chance Roma-Atalanta

Per la corsa al quinto posto in pole ci sono Roma e Atalanta. La squadra di De Rossi, esaltata dopo il blitz del finale di Udine grazie al quale è salita a 58 punti, avrà un calendario complicato con Napoli, Juventus (sfide sempre sentite e che vanno oltre pronostico), giocherà contro un Genoa tranquillo, ma in grado di fermare sia Inter che Juventus e chiuderà con l’Empoli che potrebbe ancora avere bisogno di punti salvezza. In mezzo a questo ciclo, lo scontro diretto contro l’Atalanta. La squadra di Gasperini, subito dietro a quota 54, sulla carta, potrebbe avere un percorso più ‘semplice’ perché, oltre al confronto diretto, dovrà vedersela con Empoli, Salernitana, Lecce e Torino. In più gli orobici dovranno recuperare il match contro la Fiorentina rinviato a marzo a causa della tragica scomparsa di Joe Barone. Roma e Atalanta sono accomunate anche da un altro sogno europeo: la conquista dell’Europa League. Ed è proprio questa competizione che potrebbe regalare un sesto posto Champions alle italiane, che scatterebbe in caso di vittoria del trofeo a condizione, però, di non usufruire dei primi cinque slot concessi dalla Uefa alla Figc di cui l’ultimo aggiuntivo quest’anno arrivato grazie al ranking. Difficile, ma non impossibile.

Sullo sfondo Lazio e Napoli

Meno speranze, invece, per Lazio e Napoli. Tudor ha 52 punti, dovrebbe vincerle tutte a partire dal Verona che, come ha sottolineato il tecnico croato in conferenza stampa, è una partita “da non sbagliare” per poi dare il massimo contro Monza, Empoli, Inter e Sassuolo. Ancor più complicato il tentativo del Napoli. I campioni d’Italia in carica sono a quota 49 e il tecnico Calzona ha evidenziato come i suoi abbiano “buttato via delle occasioni” ed è per questo che non si possono “fare progetti”. L’obiettivo vero degli azzurri è terminare il campionato “nel miglior modo possibile”, per cancellare una stagione travagliata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata