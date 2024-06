Roma, 1 giu. (LaPresse) – “Non intendiamo toccare la legge 194 ma applicarla nella sua interezza, anche nella parte sulla sua prevenzione perché è vera libertà se puoi anche scegliere di non abortire. Se abortisci perché non hai scelta quella non è libertà, noi aggiungiamo libertà”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al comizio di chiusura di FdI in vista delle elezioni europee in corso a Piazza del Popolo, a Roma.

