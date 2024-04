Nerazzurri in finale contro la Juventus

L’Atalanta supera nei minuti di recupero la Fiorentina per 4-1 nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia e conquista la finale contro la Juventus in programma il 15 maggio. All’8′ rete nerazzurra con Koopmeiners, pareggio dei Viola con Martinez Quarta al 67′, gol di Scamacca al 74′ poi nei mimuti di recupero gol di Lookman al 95′ (dopo lunga revisione al Var) e di Pasalic al 97′. Al 13′ annullato un gol a Scamacca dopo il consulto del Var per un fallo su Beltran.

