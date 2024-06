Lo ha annunciato la società turca con un post su X, in cui il tecnico dà appuntamento ai tifosi allo stadio per domenica

José Mourinho è il nuovo allenatore del Fenerbahce in Turchia. Lo ha annunciato la stessa società con un post su X, in cui il tecnico portoghese dà appuntamento ai tifosi per domani, domenica 2 giugno, per iniziare insieme “questa avventura”. Nel testo del post si chiede ai tifosi di presentarsi domani alle 19 allo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul.

