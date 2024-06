Milano, 1 giu. (LaPresse) – “Forza Trump? Io dico Forza Italia. Bisogna ricordare che l’Italia è un partner strategico degli Stati Uniti d’America indipendentemente dal presidente che gli Usa si scelgono. Non possiamo mettere a repentaglio il rapporto strategico con gli Usa dicendo che ci sta simpatico qualcuno rispetto a un altro”. Lo ha detto il vicepremier azzurro e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il 53° Convegno nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria, in corso a Rapallo (Genova), rispondendo a una domanda relativa alle parole del leader della Lega, Matteo Salvini, su Donald Trump dopo la condanna per il caso della pornostar Stormy Daniels. Un messaggio rivolto a Salvini? “No, no, è rivolto a tutti”, ha precisato Tajani.

