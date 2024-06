Lo ha annunciato il presidente dell'Associazione dei club europei Nasser Al-Khelaifi

La Juventus ha chiesto ufficialmente di rientrare nell’Eca, l’associazione che riunisce i club europei. Lo ha annunciato il presidente dell’Eca Nasser Al-Khelaifi in occasione del Comitato Esecutivo che si è riunito oggi a Londra per l’ultima riunione della stagione a poche ore dalla finale di Champions League in programma a Wembley tra Borussia Dortmund e Real Madrid.

“Inizio con una notizia molto significativa: dopo aver avuto di recente diversi incontri con il management e la proprietà, sono lieto di riferire che la Juventus ha chiesto di rientrare nell’Eca, cosa che sarà formalizzata a breve – ha dichiarato Al-Khelaifi – La porta dell’Eca è sempre aperta ai club che credono negli interessi collettivi, nelle riforme progressiste e in modo di lavorare costruttivo con tutte le parti interessate. Siamo lieti che la Juve si unisca alla famiglia del calcio europeo”.

