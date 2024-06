Roma, 1 giu. (LaPresse) – “Le condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra non sono cambiate: la distruzione delle capacità militari e di governo di Hamas, la liberazione di tutti gli ostaggi e la garanzia che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele”. Così su X l’ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyhu. “Secondo la proposta, Israele continuerà a insistere che queste condizioni siano soddisfatte prima che venga messo in atto un cessate il fuoco permanente – si legge ancora – L’idea che Israele accetterà un cessate il fuoco permanente prima che queste condizioni siano soddisfatte è un fallimento”.

