I Blancos sono campioni d'Europa per la 15esima volta nella loro storia

Borussia Dortmund e Real Madrid in campo nella storica cornice di Wembley a Londra per la finale della Champions League 2023/2024. I Blancos vincono per 2-0 con i gol di Carvajal e Vinicius e conquistano la loro quindicesima Champions (la quinta di Carlo Ancelotti). Non riesce la storia al Dortmund, che gioca meglio per gran parte del match ma non ottiene la vittoria.

IN AGGIORNAMENTO

Il Real Madrid è campione d’Europa

Dopo cinque minuti di recupero, arriva il fischio finale: il Real Madrid è Campione d’Europa per la 15esima volta.

Raddoppio di Vinicius

Meno di dieci minuti dopo il vantaggio, e in seguito a un forcing offensivo letale, il Real Madrid raddoppia con quello che potrebbe essere il match point. Grave errore di Maatsen, che con un passaggio in orizzontale al limite della propria area regala la palla al Real e a Bellingham. L’inglese trova Vinicius in area che con un sinistro sul secondo palo supera Kobel.

Carvajal porta in vantaggio i Blancos

Svolta del match al 73esimo minuto. Su azione da calcio d’angolo, il Real Madrid passa in vantaggio con un gol di testa di Dani Carvajal. Precisissimo il corner di Kroos per l’incornata del difensore spagnolo, che non sbaglia dall’interno dell’area di rigore.

Kroos ci prova su punizione, para Kobel

La prima occasione per il Real Madrid è al 49esimo minuto. Toni Kroos, alla sua ultima partita con i Blancos prima del ritiro, prova a mettere la sua firma sulla Champions con una punizione dal limite sinistro dell’area di rigore. Il portiere tedesco Kobel si allunga e tuffandosi mette la palla in calcio d’angolo.

Primo tempo finisce 0-0

Termina 0-0 il primo tempo della finale di Champions League. Più Borussia Dortmund che Real Madrid in campo nei primi 45 minuti: per i gialloneri tedeschi due nette occasioni. Oltre al palo di Fullkrug, anche un tiro dal limite di Sabitzer che ha impegnato Courtois con una parata in tuffo.

Fullkrug prende il palo al 23esimo

Occasionissima per il Borussia Dortmund al 23esimo del primo tempo. Maatsen recupera palla nella metà campo madrilena e scocca un filtrante centrale per la corsa di Fullkrug. Quest’ultimo tira un sinistro rasoterra verso la porta, che però si infrange contro il palo. C’era però una sospetta posizione di fuorigioco.

Le formazioni

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ritrova dal 1′ il portiere Thibaut Courtois, mentre in casa Borussia Dortmund Terzic si affida a Sancho. Queste le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Real Madrid.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Brandt, Sabitzer; Sancho, Fullkrug, Adeyemi.

A disp: Meyer, lotka, Salih, Nmecha, Haller, reus, Lupo, Moukoko, Malen, Sule, Watjen, Bynoe-Gittens.

All. Terzic

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham, Rodrygo, Vinicius.

A disp: Lunin, Kepa, Militao, Alaba, Modric, Joselu, Lucas V., Tchouameni, D. Ceballos, Fran García, Brahim, Arda Güler.

All. Ancelotti

Arbitro: Slavko Vincic (SVN)

