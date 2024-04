Al 'Bluenergy Stadium' di Udine si sono giocati gli ultimi 18 minuti del match sospeso lo scorso 14 aprile a causa del malore accusato dal difensore giallorosso Ndicka

È terminato 1-2 il match tra Udinese-Roma, valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Al ‘Bluenergy Stadium’ di Udine si sono giocati gli ultimi 18 minuti (più recupero) del match sospeso lo scorso 14 aprile a causa del malore accusato dal difensore giallorosso Evan Ndicka. A decidere il match un gol di Bryan Cristante al 95′ (al momento della sospensione le squadre erano sull’1-1 in virtù delle reti di Pereyra per i friulani e Lukaku per i capitolini). Con questa vittoria la squadra di De Rossi si porta a 58 punti in classifica. Esordio amaro per Fabio Cannavaro con l’Udinese che resta fermo a quota 28.

