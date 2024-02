L'attaccante non rientra con il gruppo di Allegri, anche Miretti out

La Juventus alle prese con infortuni e influenzati. Nell’allenamento mattutino della Juventus per preparare la sfida di campionato contro l’Udinese di lunedì sera. Ancora fuori dal gruppo Dusan Vlahovic che ha svolto lavoro differenziato, fermo anche Fabio Miretti influenzato. Per quanto riguarda il resto del gruppo scarico per chi ha giocato ieri la partitella contro il Chisola, lavoro di reparto per il resto dei calciatori di Massimiliano Allegri.

Vlahovic giocatore del mese di gennaio

L’attaccante bianconero si consola con il premio di giocatore del mese di gennaio in serie A. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Udinese, in programma lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Dusan Vlahovic è risultato il più votato dai tifosi superando Buongiorno (Torino), Gudmundsson (Genoa), Loftus-Cheek (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Zurkowski (Empoli). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata