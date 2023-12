Ultimo turno della fase a gironi. I nerazzurri ospitano la Real Sociedad mentre al Maradona arriva il Braga

Serata di Champions League per due squadre italiane impegnate nell’ultima giornata della fase a gironi del massimo torneo continentale per club. Inter e Napoli scendono in campo con l’obiettivo di vincere rispettivamente contro Real Sociedad e Braga per centrare il primo obiettivo stagionale.

In un San Siro sold out come di consueto, i Nerazzurri giocano con la tranquillità di chi ha già in tasca da diverso tempo la qualificazione agli ottavi ma con l’obbligo di vincere per prendersi anche il primo posto del girone. Contro la formazione spagnola l’allenatore Simone Inzaghi farà un ragionato turnover con il ritorno di Carlos Augusto nella difesa a tre e il possibile impiego di Cuadrado sulla fascia destra. Spazio sicuro per Frattesi mentre potrebbe accomodarsi in panchina Lautaro Martinez, macchina da gol che può concedersi un po’ di riposo.

Contemporaneamente il Napoli di Walter Mazzarri reduce da tre sconfitte consecutive tra Europa e campionato non può più sbagliare. Il presidente De Laurentiis ha promesso un premio per la qualificazione agli ottavi di Champions League e per farlo gli Azzurri dovranno stare attenti al Braga. La situazione del girone è favorevole al Napoli che può permettersi di qualificarsi agli ottavi anche perdendo con un solo gol di scarto, ma tutto il Maradona e non solo si aspetta risposte da Osimhen e compagni a prescindere dall’obiettivo sportivo. Dentro tutti i titolari, nessuno escluso. Per vincere e tornare nelle migliori 16 d’Europa.

