Milano, 21 mag. (LaPresse) – Dalle 19.51 del 20 maggio è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei che, fino alle 00.31 del 21 maggio 2024 locali, ha fatto registrare in via preliminare circa 150 terremoti con magnitudo massima di 4.4 .

