Il tecnico fa il punto in vista della sfida decisiva: "Valuterò Osimhen e Zaniolo"

Conferenza stampa di Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, alla vigilia della ultimo turno di Champions, contro il Braga: “Servirà attenzione sulla fase difensiva. La squadra ora è corta ma mi aspetto un progresso. Possiamo perdere con un gol di scarto? Dobbiamo fare il nostro gioco e non fare calcoli, se pensassimo ad altro faremmo un brutta partita” ha detto il tecnico. “Zanoli? Non è stato bene fino ad ora, era il primo candidato per sostituire gli altri. Anche se dovessi impiegarlo non avrà troppa autonomia. Vediamo se farlo partire dall’inizio. Osimhen? Stamattina era un giorno di scarico, ha fatto quello che doveva fare. Ci parlerò quando tornerà dalla premiazione del Pallone d’Oro africano. A breve ci sarà la Coppa D’Africa quindi dobbiamo pensare di farne a meno in futuro. Ma abbiamo altri giocatori importanti, Raspadori e Simeone hanno già dimostrato in passato di essere all’altezza. Cerchiamo di risolvere i problemi da quando sono arrivato, non voglio parlare di chi c’era prima”, ha aggiunto.

“Prima di tutto domani è fondamentale passare” ha detto ancora Mazzarri in vista di Napoli-Braga. “Penso giorno per giorno, abbiamo dimostrato di giocare a calcio, ma dobbiamo ritrovare l’equilibrio che avevamo l’anno scorso, non concedere ripartenze, gol un po’ così che l’anno scorso non prendevano. Mi piacerebbe rivedere una fase difensiva più attenta, compatta, cose che si sono viste migliorate, ma sui risultati siamo stati carenti, al primo errori si prende gol” ha aggiunto ancora alla vigilia di Champions. “Domani mi aspetto più solidità, giocando il calcio che abbiamo fatto anche con me. Si è giocato molto bene con la Juventus nel primo tempo e con l’Inter, ma domani mi interessa passare, facendo vedere che siamo tornati solidi e non regaliamo niente. Poi il resto lo vedremo strada facendo”, ha aggiunto. “Sono tornato per giocare a 4, c’erano i giocatori ideali per farlo, mi chiedevano della difesa a 3. A sinistra è successo di tutto, Natan sta facendo quello che può fare, mi aspetto che spinga di più se giocherà lui. Io ho allenato Bremer, se lo vedevate nei primi mesi era un altro giocatore rispetto a quello attuale. Si paga dazio quando arrivi qui dal Brasile. Zanoli pure può giocare, ma era infortunato ed ha un minutaggio ridotto. L’importante è essere compatti, tranquilli da quella parte, a destra facciamo un gran calcio, ma c’è apprensione e dobbiamo migliorare già domani. Conta la solidità di squadra, mentre attacca sapere che non bisogna farli ripartire, questo è il senso della prossima gara per me”, ha proseguito.

“Con la Juve abbiamo fatto 7 tiri, mi piacerebbe allenare i tiri quando avrò tempo perché ultimamente tiriamo male. Il primo anno qui arrivammo terzi, i centrocampisti fecero 0 gol, con Inler e Dzemaili ne facemmo tanti ed arrivammo secondi. Bisogna trovare anche il gol dalla distanza. L’Inter non aveva fatto niente nel primo tempo, da fuori l’ha sbloccata, qui dovrò lavorare. Se riusciamo a schiacciare gli avversari nella loro area, poi bisogna trovare anche il gol da fuori. Sono convinto che ci darebbe qualcosa in più per sbloccarle, quando affronti difese così chiuse”, dice ancora Mazzarri. “Chi ha vinto il campionato o fatto piazzamenti migliori ha sempre avuto la difesa migliore. Per quello che ho visto, in questo momento bisogna acquisire una solidità maggiore quando facciamo il nostro gioco. L’importante è creare occasioni davanti alla porta, prima o poi farai gol. Dipende dal momento. La fase difensiva invece deve essere perfetta quando attacchi con tanti uomini e domani voglio vedere questo”, ha sottolineato.

