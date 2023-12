Il tecnico nerazzurro sul nuovo ruolo di Çalhanoğlu: "Mi ha convinto dopo un paio di allenamenti, è un giocatore molto molto forte"

Vigilia di Champions per Napoli e Inter. I nerazzurri se la vedranno con la Real Sociedad: “Cuadrado titolare? Sto valutando. Juan sta convivendo con un problema fastidioso. Qualcosa cambierò, abbiamo qualche giocatore molto importante fuori, dovrò fare delle rotazioni. Frattesi sta bene, penso che possa giocare dall’inizio. Non parlerò di turn-over ma di cambiamento come ho sempre fatto magari è stato accentuato a Lisbona perché i ragazzi sono stati bravi a qualificarsi con 2 giornate d’anticipo. Darmian? E’ il classico giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero in squadra” ha detto Simone Inzaghi in conferenza stampa.”Per quanto riguarda la partita di domani sera sarà una partita molto difficile contro un avversario di qualità, di assoluto valore che ti viene a pressare, che gioca e non cambia modo di giocare in casa o fuori. Ci vorrà un’Inter importante per fare risultato. Una vittoria darebbe grande fiducia e sarebbe importantissimo per avere teoricamente un sorteggio più soft”.

“Pavard penso possa recuperare per la prossima gara (domenica sera contro la Lazio ndr)” ha detto ancora InzaghiInter. Il tecnico piacentino ha poi parlato di Calhanoglu: “La sera in cui Eriksen è stato male ho chiamato i dirigenti che mi hanno detto che lo avevano già preso. Era arrivato per fare la mezzala”. Poi la rivelazione sul nuovo ruolo al posto di Brozovic: “Çalhanoğlu mi ha convinto dopo un paio di allenamenti, è un giocatore molto molto forte”. Infine l’auspicio di Inzaghi che vuole aprire “un ciclo all’Inter” e la consapevolezza di avere a disposizione “un gruppo di ragazzi che si vuol bene”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata