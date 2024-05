Sarebbe un ritorno dopo aver vestito la maglia nelle giovanili rossonere. In corsa resta anche Paulo Fonseca

L’improvvisa separazione con il Brighton, il saluto commosso ai tifosi, e ora la forte candidatura per la panchina del Milan. Questo il riassunto delle ultime 48 ore di Roberto De Zerbi, che ora, per i betting analyst di Sisal e Snai, vede l’approdo in rossonero a 2 volte la posta. Uno scatto deciso in quota per quello che sarebbe un ritorno al Milan, di cui aveva vestito la maglia nelle giovanili, ma c’è da battere la concorrenza di Paulo Fonseca: il portoghese, infatti, è ancora il favorito, tra 1,60 e 1,85.

Sullo sfondo un altro grande nome, che rappresenterebbe un altro ritorno: si tratta di Massimiliano Allegri, che ha guidato i rossoneri alla conquista dello scudetto 2010/2011, proposto a 6 dopo la burrascosa rottura con la Juventus. Il tecnico livornese è appaiato all’opzione rappresentata da Marcelo Gallardo, mentre si allontana ulteriormente Antonio Conte, proposto a 9 contro il 5 della scorsa settimana.

