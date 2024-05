Per i veneti gol di Suslov e Folorunsho

Dopo il Cagliari, anche l’Hellas Verona ottiene la salvezza aritmetica a un turno dalla fine del campionato. Gli scaligeri infatti hanno vinto 2-1 in casa del Salernitana nel match valido per la 37/a giornata di Serie A grazie ai gol nel primo tempo di Suslov al 22′ e di Folorunsho al 48′. Nel finale Maggiore accorcia le distanze, al 90′, ma il risultato non cambia più. Con questo successo i ragazzi di Baroni salgono a quota 37 punti, a +4 sulla zona retrocessione.

