L'ex tecnico del Feyenoord sostituisce Jurgen Klopp

Arne Slot è il nuovo allenatore del Liverpool, in sostituzione di Jurgen Klopp. Lo ha confermato il club di Premier League in un comunicato. Il 45enne tecnico ha firmato con i Reds un contratto a lungo termine e arriva dal Feyenoord, che ha guidato alla vittoria del titolo olandese lo scorso anno e successivamente alla Coppa d’Olanda in questa stagione.

La sua nomina era attesa da tempo. Ad aprile Slot aveva confermato di essere in trattative con il Liverpool e la scorsa settimana ha annunciato che sarebbe stato il successore di Klopp, che lascia la squadra dopo otto stagioni. L’ex centrocampista del Liverpool Xabi Alonso era stato uno dei principali ‘papabili‘ per l’incarico fino a quando non ha annunciato a marzo che sarebbe rimasto al Bayern Leverkusen.

