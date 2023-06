Il presidente De Laurentiis vuole 180 milioni di euro

Il Napoli spera che l’avventura di Victor Osimhen in azzurro possa continuare, ma le voci di mercato intorno all’attaccante nigeriano si fanno sempre più insistenti. E allora il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha fissato il prezzo: per trattare Osimhen servono 180 milioni di euro.

In realtà l’obiettivo comune tra società e giocatore – almeno quello dichiarato – è trovare una soluzione soddisfacente per tutti. Tra il Napoli e Victor Osimhen, però, il nodo rinnovo è ancora in sospeso, in attesa della riunione programmata nei prossimi giorni, e il pressing delle squadre corteggiatrici si fa sentire.

I bookmaker, tanto per dire, vedono ancora gli azzurri in prima fila, con il Paris Saint-Germain primo concorrente. Tra le altre big in corsa spicca anche il Bayern Monaco, mentre per ora sono più distanti Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Chelsea e Newcastle.

Insomma, PSG e Real Madrid a parte è la Premier League a irrompere prepotentemente sull’attaccante 24enne, artefice dello scudetto del Napoli con i suoi 26 gol, che gli sono anche valsi il primo posto nella classifica dei cannonieri. E considerato che i club inglesi hanno le casse piene di soldi grazie alle ingenti somme percepite (anche) dai diritti televisivi, è probabile che De Laurentiis speri in un’asta che faccia lievitare ulteriormente il cartellino di Osimhen.

Le altre trattative

Dopo lo shock per la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, al Milan si lavora per trovare il suo sostituto. Piace sempre Davide Frattesi del Sassuolo, sul quale però ci sono anche Inter, Juventus e Roma. Il club neroverde aveva fissato il prezzo, non inferiore ai 35 milioni di euro, ma anche in questo caso spera in un’asta tra le società che faccia schizzare il valore del giocatore sopra i 40 milioni di euro.

Sul taccuino dei dirigenti del Milan i nomi, Frattesi a parte, sono sempre gli stessi. Piacciono Samuel Chukwueze, 24enne esterno destro nigeriano del Villarreal, e Ruben Loftus-Cheek, 27enne centrocampista inglese del Chelsea. Si cerca anche di anticipare la concorrenza di Real Madrid e Barcellona e chiudere con il Fenerbahçe per Arda Güler, talentuoso 18enne turco che può ricoprire il ruolo di esterno destro (è mancino), trequartista o centrale in una linea mediana a tre. Il club rossonero punta a chiudere andando oltre la clausola rescissoria di 17 milioni di euro e offrendo al Fenerbahçe 22 milioni di euro più una percentuale sull’eventuale rivendita del giocatore.

Per l’attacco rossonero – sfumato Marcus Thuram, che ha trovato l’accordo con l’Inter – nelle ultime ore, accanto al nome di Alvaro Morata, è spuntato quello di Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha 30 anni, non proprio un’età in linea con il target del Milan, e rientra al Paris Saint-Germain dopo l’esperienza al Galatasary. Si tratta però di un “usato sicuro“, come Morata, e il suo costo si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il vero problema resta l’ingaggio, sette milioni netti a stagione, che non rientra nei parametri del Milan.

L’Inter, invece, sarebbe sul punto di cedere André Onana. Per il portiere camerunese il Manchester United sarebbe pronto a versare 50 milioni di euro nelle casse nerazzurre. Cifra che Beppe Marotta girerebbe in parte per riscattare definitivamente Lukaku dal Chelsea. Al posto di Onana, l’Inter potrebbe puntare su Sommer, Lloris o Keylor Navas. Sempre più vicina anche la cessione di Marcelo Brozovic agli arabi dell’Al Nassr.

