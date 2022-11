Sui social la foto che immortala il calciatore e la showgirl abbracciati e innamorati

Nuovo capitolo della “social-novela” tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Pare infatti che la coppia sia tornata insieme dopo la rottura degli scorsi mesi, annunciata urbi et orbi dalla showgirl, e a cui aveva fatto seguito una sequela di post, attacchi e frecciatine social da parte di entrambi i protagonisti.

Il post su Instagram

A dare la notizia del loro ritrovato amore è stato lo stesso calciatore argentino, attualmente in forza al Galatasaray, con un romantico post su Instagram dedicato alla sua bella: “Non era la donna della mia vita, era la mia vita trasformata in una donna. Le storie Disney hanno anche una seconda stagione. Ti amo Wanda”, si legge nella caption a corredo delle due foto che li riprendono abbracciati insieme.

Le accuse di Wanda nell’intervista a Vanity Fair

Solo dieci giorni fa la procuratrice e showgirl aveva rilasciato una lunga e dettagliata intervista a Vanity Fair in cui ha raccontato che il motivo principale della separazione non erano i tradimenti (veri o presunti non è dato saperlo) quanto il fatto che l’ex interista non voleva che la moglie lavorasse “sottraendo attenzioni alla famiglia”.

L’amicizia tra Wanda e il rapper L-Gante

Le scorse settimane sono state poi caratterizzate dai gossip sull’amicizia intima tra l’imprenditrice e il rapper argentino L-Gante, al secolo Elian Angel Valenzuela. Ad alimentare i rumors su una loro presunta love story sono stati proprio i due protagonisti con scatti e dichiarazioni sibilline dopo aver girato insieme il videoclip dell’artista “El ultimo Romantico”.

