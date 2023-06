Il centrocampista del Sassuolo in conferenza stampa prima della partita di Nations League con gli azzurri contro la Spagna. Su di lui Juventus, Roma e Inter

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo al centro delle prime voci di mercato dell’estate (sarebbero interessati a lui club come Roma, Juventus e Inter), parla proprio del suo futuro in conferenza stampa a due giorni dalla semifinale di Nations League che giocherà con la nazionale italiana contro la Spagna. “Questa sarà un’estate importante per me, bisognerà prendere delle decisioni importanti“, ha detto da Coverciano, dove gli azzurri si preparano prima della partenza per Enschede in Olanda. A chi gli ha chiesto se si consideri un ‘uomo mercato’, Frattesi ha risposto: “Sento che devo continuare a lavorare con impegno e dedizione, poi ci penseranno il direttore Carnevali e il mio procuratore al quale ho chiesto di non dirmi niente e di chiamarmi solo in caso di cose importanti. Farò considerazioni in base al progetto e al modulo“. E sull’ipotesi di trasferimento a un club straniero ha dichiarato: “Nella mia carriera ho sempre fatto uno step alla volta. Ho fatto 3 anni in serie B prima di passare in A, dove ho giocato due anni nel Sassuolo. Penso di dover fare ancora un altro passaggio in una squadra italiana prima di andare fuori, perché sono convinto che prima o poi ci andrò, ma bisogna arrivarci pronti”.

“Con Spagna ci sarà da soffrire ma siamo forti”

Naturalmente Frattesi ha parlato anche del match di giovedì, affermando: “La Spagna storicamente ha sempre avuto un centrocampo fortissimo, con gente come Iniesta o Busquets: chi c’è adesso non è da meno. Servirà un’Italia attenta, compatta, che dovrà saper ripartire bene. Ci sarà da soffrire ma siamo una squadra forte: sta a noi dimostrarlo”. Il giocatore sa che anche il centrocampo azzurro non è da meno di quello delle ‘Furie Rosse’, e non è facile trovare spazio perché “ci sono tanti giocatori forti che giocano in top club”. E tra questi ha anche il suo punto di riferimento: Nicolò Barella. “È una fonte di ispirazione, è un giocatore che fa anche assist – spiega – Sono sicuro che gli ruberò ancora qualcosina”.

