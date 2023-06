Il club arabo è pronto a dare 23 milioni all'Inter e 20 milioni all'anno per le prossime tre stagioni al centrocampista croato

Marcelo Brozovic non andrà al Barcellona. Ne è convinto il quotidiano spagnolo As, secondo cui il centrocampista croato nel mirino di Xavi per rinforzare il centrocampo ha deciso di andare a giocare al fianco di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr. Il club arabo immetterà 23 milioni di euro nelle casse dell’Inter e percepirà uno stipendio più che ragguardevole: 20 milioni all’anno per le prossime tre stagioni. Il Barça dovrà quindi cercare un nuovo rinforzo.

