Thuram Jr in un video saluta i tifosi, prima di accasarsi con i nerazzurri

Con un video carico di emozioni sui suoi profili social Marcus Thuram saluta i tifosi del Borussia Moenchengladbach alla scadenza del suo contratto e prima di accasarsi all’Inter. “Quattro anni fa probabilmente mi conoscevate solo per via del mio cognome. Tuttavia, mi avete dato il benvenuto nella vostra famiglia e mi avete fatto sentire parte di essa”, dice Thuram Jr nel video. “Partita dopo partita, col vostro sostegno, sono cresciuto fino al punto di superare ogni mia aspettativa. Grazie per aver condiviso con me questi meravigliosi anni, permettendomi di allargare i confini dei miei sogni”, ha concluso l’attaccante francese.

