Il club inglese ha presentato al Milan un'offerta superiore ai 70 milioni, il giocatore ha accettato l'offerta

Le big europee e non solo all’assalto dei pezzi pregiati della Serie A. In particolare sono i giovani emergenti italiani a destare l’interesse dei club della Premier League e della Liga. Il Newcastle ad esempio continua a sondare il mercato italiano per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, che vedrà i Magpies impegnati in Champions League. Secondo il sito ‘The Athletic’, la squadra del Nord dell’Inghilterra sarebbe a un passo dall’acquisto di Sandro Tonali. Per il Milan dovrebbe esserci una offerta superiore ai 70 milioni di euro.

Sono ore cruciali. Dopo l’incontro tra il club e gli agenti del centrocampista rossonero per capire come regolarsi in caso di interessi formali di squadre importanti sul giocatore, è arrivata l’offerta concreta del Newcastle. Il club inglese ha presentato un’offerta monstre di ingaggio a Tonali e ha raggiunto l’accordo economico con il giocatore, trovando la sua volontà nell’accettare la destinazione. Una scelta dettata anche dall’apertura del Milan alla cessione.

Tonali, impegnato in nazionale in vista dell’Europeo Under 21, pare abbia ormai deciso cosa fare ‘da grande’. In precedenza il Newcastle aveva provato a sondare anche per Nicolò Barella dell’Inter, ricevendo però una richiesta da 90 milioni. Tonali piace al tecnico Eddie Howe per la sua duttilità e l’esperienza accumulata ad alto livello nonostante la giovane età. Con l’eventuale cessione di uno dei suoi uomini simbolo, il Milan potrebbe lanciare poi l’assalto a due obiettivi mai nascosti: Milinkovic-Savic e Frattesi.

