Partitella improvvisata in pieno centro a Napoli

Una partita di calcio improvvisata davanti al Maschio Angioino, in pieno centro a Napoli, tra i tifosi inglesi e quelli italiani. A poche ore dal match d’esordio della Nazionale italiana contro l’Inghilterra, valido per le qualificazioni a Euro 2024, si respira un clima disteso nel capoluogo campano dove gli azzurri guidati da Mancini affronteranno i Tre Leoni. Qualche coro e qualche birra e una sana sgambata dietro a un pallone per i supporter delle due nazionali in attesa dello spettacolo che regalerà il Maradona.

