Clima disteso nel capoluogo campano dove si gioca il match di qualificazione per Euro 2024: controlli rafforzati dopo i tafferugli per Napoli-Eintracht

Una partita di calcio improvvisata davanti al Maschio Angioino, in pieno centro a Napoli, tra i tifosi inglesi e quelli italiani. A poche ore dal match d’esordio della Nazionale italiana contro l’Inghilterra, valido per le qualificazioni a Euro 2024, si respira un clima disteso nel capoluogo campano dove gli azzurri guidati da Mancini affronteranno i Tre Leoni. Qualche coro e qualche birra e una sana sgambata dietro a un pallone per i supporter delle due nazionali in attesa dello spettacolo che regalerà il Maradona.

L’attenzione istituzionale era massima dopo i tafferugli causati dagli ultras tedeschi dell’Eintracht Francoforte a piazza del Gesù la scorsa settimana. Questa mattina i supporters d’oltremanica stanno girando per la città in un clima sereno e festoso, molti ai tavolini dei bar intenti a bere birra, altri invece si dilettano a sventolare bandiere e cantare cori di incitamento per la loro nazionale. Il Comune di Napoli ha messo a disposizione un servizio navetta composto da circa 12 autobus per consentire agli inglesi di raggiungere lo stadio in massima sicurezza. La partenza è prevista alle ore 16 dalla stazione marittima, gli autobus saranno scortati dalle forze dell’ordine.

