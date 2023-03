Grande attenzione per l'ordine pubblico, sono previsti oltre 2mila tifosi inglesi e si temono incidenti

Napoli è pronta ad accogliere la Nazionale, che torna in città dieci anni dopo l’ultima volta. Gli azzurri scenderanno in campo allo stadio Maradona contro l’Inghilterra per la prima partita delle qualificazioni a Euro 2024. Sarà il quarto confronto diretto tra le due squadre negli ultimi due anni, con i successi italiani nella storica finale di Wembley a Euro 2020 e poi in Nations League. La città è tinta d’azzurro, in attesa della festa per lo scudetto del Napoli, ma sarà pronta a sostenere i ragazzi di Mancini.

Una delegazione dei giocatori ha fatto visita ai bambini malati all’ospedale Santobono per regalare loro un sorriso. Lo stesso che si spera Donnarumma e compagni sapranno regalare agli oltre 41mila spettatori che affolleranno gli spalti di uno stadio che sarà sold-out. Siamo sicuri che come sempre Napoli ci sosterrà e che sarà una bella partita”, ha dichiarato Mancini alla vigilia. “Quando rappresenti il tuo paese, ascolti l’inno, è sempre la cosa più bella. Poi giocheremo in uno stadio così importante”, ha aggiunto. “Ci stiamo preparando bene, sarà un’Italia che proverà ad attaccare sapendo che sarà dura. La nostra mentalità però deve essere sempre la stessa”, ha dichiarato ancora il ct. Sarà anche la prima senza Gianluca Vialli. “La sua è una eredità preziosa che non dobbiamo disperdere, tutti noi siamo stati fortunati a vivere con lui in questi anni. È un dispiacere che non ci sia più, ma sarà sempre con noi”, ha detto ancora il ct che sembra deciso a fare esordire l’italoargentino Retegui in attacco. “Fisicamente sta bene, deve solo ambientarsi ma è un ragazzo sveglio”, ha dichiarato Mancini. Parlando della formazione, Mancini non si è sbilanciato: “A centrocampo non abbiamo grandi problemi, c’è una scelta enorme e qualcuno è rimasto a casa ma rientrerà. In difesa pressapoco sono sempre gli stessi, mancherà solo Bonucci. Davanti qualcosa cambierà ma siamo abbastanza positivi”.

Con l’assenza di Bonucci infortunato il capitano sarà Verratti, pronto a vestire i panni del leader. “C’è stata la botta del Mondiale, ma è finito e ora inizia questo nuovo percorso. Ci faremo trovare pronti”, ha detto il centrocampista azzurro. A meno di sorprese, quindi, Mancini andrà avanti con il suo classico 4-3-3 con Di Lorenzo e Spinazzola terzini mentre Toloi affiancherà Acerbi al centro della difesa davanti a Donnarumma. A metà campo Jorginho è favorito su Cristante in cabina di regia, le mezzeali saranno gli inamovibili Jorginho e Verratti. In attacco Berardi e Pellegrini sono i favoriti per giocare a supporto della punta centrale, che come detto sarà quasi certamente Retegui. Per quanto riguarda l’Inghilterra, smaltita la delusione del Mondiale con l’eliminazione ai quarti di finale, la squadra allenata da Southgate arriva a Napoli forte di un organico di altissimo livello con giocatori che militano nei principali top club della Premier League e con grande esperienza internazionale. Ci sarà voglia di rivincita dopo le due sconfitte subite agli Europei in casa e in Nations League, il ct dovrebbe schierare un 4-3-3 con la giovane stella Bellingham in mezzo al campo. In attacco non ci sarà l’infortunato Rashford, così il tridente sarà composto dalla stella dell’Arsenal Saka, il solito bomber Kane e il gioiello del City Foden.

Un’atmosfera coinvolgente, per il pubblico allo stadio e quello a casa, uno spettacolo che accompagnerà l’evento sportivo vero e proprio. In uno stadio che sarà gremito di tifosi Azzurri, prima del calcio d’inizio sarà realizzato uno spettacolo mai visto che culminerà con gli inni nazionali cantati da Gigi D’Alessio, con la partecipazione di Clementino, e da Ellynora. Grande attenzione per l’ordine pubblico, sono previsti oltre 2mila tifosi inglesi e si temono incidenti. I sostenitori britannici saranno fatti convogliare nella zona marittima, da dove saranno caricati su una ventina di bus che li porteranno direttamente nella zona di Fuorigrotta dove si trova lo stadio. La polizia, che nei giorni scorso è stata sempre in contatto con i colleghi inglesi, presidierà con attenzione il lungomare e il centro della città per evitare che si ripeta quanto accaduto con i tifosi dell’Eintracht Francoforte. Sarebbe il modo più brutto per rovinare quella che tutti gli appassionati sperano sia solo una grande serata di sport e di festa, con gli Azzurri ancora capaci di battere gli storici rivali inglesi.

