Non bastano due reti, il Sassuolo si impone in casa dei rossoneri: 2-5 il risultato finale

Il Sassuolo si impone per 5-2 in casa del Milan, nell’anticipo della 20/a giornata di Serie A. I gol al 19′ di Defrel (S), al 22′ di Frattesi (S), al 24′ di Giroud (M), al 30′ di Berardi (S), al 47′ rig. Laurienté (S), al 54′ Rebic (M), al 79′ Matheus Henrique (S), all’81’ Origi (M).

Il commento di Pioli

“C’è delusione, ma così non si va tanto lontano. Siamo in difficoltà, dobbiamo reagire. Probabilmente non riusciremo a rivincere lo Scudetto, ma il nostro titolo sarà centrare la zona Champions”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, commentando a Sky Sport la pesante sconfitta contro il Sassuolo. “E’ dalla non vittoria contro la Roma che non riusciamo a rimettere in campo le nostre migliori prestazioni. Poi in questo momento non è mai facile, appena prendiamo gol andiamo in difficoltà a dobbiamo reagire, lavorando ancora con più convinzione e determinazione per centrare la zona Champions”, ha aggiunto. “Proprio perchè le cose che abbiamo sempre fatto non stanno più funzionando, prenderò le giuste decisioni per preparare al meglio il derby di domenica”, ha dichiarato ancora Pioli. “E’ facile dire che abbiamo la pancia piena, perchè non è così. Fino a venti giorni fa e ancora adesso abbiamo la voglia e gli atteggiamenti giusti. Purtroppo non riusciamo a reagire alle difficoltà della partita, ma è chiaro che qualcosa di diverso dovremo fare o a livello tattico o di gestione”, ha ribadito Pioli. “Il portiere? Non devo soffermarmi su un singolo giocatore, ma sono tante le cose che possiamo fare al meglio per arrivare preparati al Derby che è importante e per fare una grande partita”, ha concluso Pioli.

Il tabellino di Milan-Sassuolo 2-5

19′ Defrel (S), 21′ Frattesi (S), 24′ Giroud (M), 30′ Berardi (S), 47′ rig. Laurienté (S), 54′ Rebic (M), 79′ Matheus Henrique (S), 81′ Origi (M), MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic (71′ Pobega), Tonali; Saelemaekers (70′ Messias), De Ketelaere (46′ Leao), Rebic (71′ Origi); Giroud. A disp.: Vasquez, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Brahim, Kjaer, Thiaw, Vranckx. All. Pioli.SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marchizza (46′ Kyriakopoulos), Erlic, Tressoldi, Rogerio; Obiang, Frattesi (77′ Thorstvedt), Traore; Berardi (84′ Ferrari), Defrel (76′ Henrique), Laurenté (76′ Alvarez). A disp.: Pegolo, Russo, Ceide, Lopez, D’andrea. All. Dionisi. ARBITRO: Giua. NOTE: ammoniti Tonali (M), Rebic (M), Berardi (M), Calabria (M), Obiang (S), Kyriakopoulos (S), Krunic (M), Frattesi (S), Gabbia (M), Tressoldi (S), Giroud (M), Pobega (M).

