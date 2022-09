Cade anche la squadra di Pioli, gli uomini di Spalletti primi in classifica con l'Atalanta

Il Napoli si impone per 2-1 in casa del Milan, nel posticipo della 7/a giornata di Serie A. I gol al 52’ su rigore di Politano (N), al 68’ di Giroud (M), al 78’ di Simeone (N). Nel pomeriggio anche le sconfitte di Inter, Juve e Roma, sempre nei match del settimo turno di campionato. Seconda in classifica l’Udinese.

