Le reti di Dimarco al 10', Dzeko al 21' e Lautaro Martinez al 77'. Per Inzaghi è il quarto trionfo

Con tre sberle ai cugini del Milan l’Inter si aggiudica la Supercoppa italiana, settimo trionfo dei nerazzurri nella manifestazione. Al King Fahd Stadium di Riyad, in Arabia Saudita, finisce 3-0 per la squadra di Inzaghi che iscrivi sul tabellino Dimarco al 10′, Dzeko al 21′ e Lautaro Martinez al 77′. Al 92′ il Milan colpisce una traversa con Rebic. Per Simone Inzaghi è il quarto trionfo, record condiviso con Lippi e Capello.

Il tabellino di Milan-Inter 0-3, finale della Supercoppa italiana.

MILAN-INTER 0-3.

RETI: 10′ Dimarco (I), 20′ Dimarco (I), 77′ Lautaro Martinez (I).

MILAN (4-2-3-1) : Tatarusanu; Calabria (80′ Dest), Kjaer (64′ Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias (64′ Origi), Diaz (64′ De Ketelaere), Leao; Giroud (80′ Rebic). A disposizione: Vasquez, Mirante, Bakayoko, Thiaw, Pobega, Vranckx, Gabbia, Saelemaekers, Bozzolan, Adli. All. Pioli

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni (84′ De Vrij); Darmian, Barella (70′ Gagliardini), Calhanoglu (84′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (63′ Gosens); Lautaro, Dzeko (70′ Correa). A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gabriel, Dumfries, Bellanova, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti, Brozovic, Lukaku. All. Simone Inzaghi.

Arbitro: Maresca.

NOTE: ammoniti Barella (I), Theo Hernandez (M), Çalhanoglu (I), Lautaro (I), Tonali (M).

