Migliaia di persone per l'ultimo saluto a O Rei. Cerimonia privata al cimitero

Il corteo funebre di Pelé ha lasciato lo stadio del Santos dopo la cerimonia funebre e ha percorso le strade di Santos accompagnato da migliaia di tifosi. Nel tragitto c’è stata una sosta sotto casa della madre del campione, Celeste, che non è comunque stata avvisata della morte del figlio. La donna ha 100 anni e, secondo i media brasiliani, non può alzarsi dal letto e non è lucida. Al termine del lungo corteo, il feretro di Pelé – trasportato su un camion dei pompieri lungo tutto il tragitto – è giunto al cimitero Memorial Necropole Ecumenica. O Rei è stato sepolto con una cerimonia privata, come chiesto dai familiari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata