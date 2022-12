La leggenda brasiliana si è spenta all’ospedale Albert Einstein di San Paolo

Mondo del calcio in lutto. Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelè è morto all’età di 82 anni. La leggenda brasiliana si è spenta all’ospedale Albert Einstein di San Paolo dove da settimane era ricoverato dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate per via del tumore al colon con cui combatteva dallo scorso anno.

Il post della figlia: “Ciò che siamo è merito tuo”

A dare l’annuncio della morte di Pelè è stata la figlia con un post su Instagram. Poche e significative parole con cui Kelly Nascimento ha salutato il tre volte campione del mondo verdeoro. “Tutto ciò che siamo è merito tuo. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”, si legge nel post a corredo di una foto in cui si vedono le mani dei figli e dei nipoti tenere quelle della Perla Nera.

