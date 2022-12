I messaggi di calciatori, sportivi, politici e istituzioni per dire addio alla 'Perla Nera'

Il mondo piange la scomparsa di Pelè, stroncato a 82 anni da un tumore al colon con cui combatteva da un anno. Da Mbappé a Batistuta, passando per Neymar e Cristiano Ronaldo fino alla presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, senza dimenticare i politici di casa nostra, da Meloni a Salvini e Conte. Sono migliaia le voci che si uniscono al coro d’addio per ‘O Rei’, immensa leggenda che ha segnato la storia del calcio in maniera indelebile.

Messi: “Riposa in pace”

“Riposa in pace”. E’ il messaggio pubblicato sui social da Leo Messi dopo la morte di Pelé. Il post è accompagnato da una serie di foto che lo ritraggono insieme a O Rei.

Mbappé: “Re del calcio ci lascia ma sua eredità mai dimenticata”

“Il re del calcio ci ha lasciato ma la sua eredità non sarà mai dimenticata. Rip Re”. Così Kylian Mbappé, fuoriclasse della nazionale francese e del Psg, in un post su Twitter dove pubblica anche una foto insieme al mito del calcio brasiliano.

Ronaldo il fenomeno: “un privilegio essere venuto dopo di te”

“Unico. Geniale. Tecnico. Creativo. Perfetto. Senza pari. Dove è arrivato Pelé, lì è rimasto. Senza aver mai lasciato la vetta, ci lascia oggi. Il re del calcio, uno solo. Il più grande di sempre. Il mondo è in lutto”. Così Ronaldo ‘Il Fenomeno’ ricorda il connazionale Pelé.“La tristezza dell’addio misto all’immenso orgoglio della storia scritta. Che privilegio essere venuto dopo di te, amico mio. Il tuo talento è una scuola che ogni giocatore dovrebbe frequentare”, scrive l’ex attaccante. “La sua eredità trascende le generazioni. Ed è così che continuerai a vivere. Oggi e sempre, ti festeggeremo. Grazie Pelè. Riposa in pace”.

Metsola: “Ha introdotto generazioni alla gioia del calcio”

“Pelé era uno dei più grandi, se non il più grande. Ha intrattenuto miliardi di persone, ha introdotto generazioni alla gioia del calcio e ha mostrato al mondo che non c’è sogno troppo grande. L’Europa si unisce al Brasile e al mondo in lutto per un gigante del bel gioco. Possa riposare in pace”. Così sui social la presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola.

Batistuta: “Grazie per tutto quello che hai dato al calcio”

Sempre con un tweet il campione argentino e attaccante di Fiorentina e Roma, Gabriel Omar Batistuta, ha voluto salutare Pelè.“Grazie per tutto quello che hai dato al mondo del calcio. Riposa in pace leggenda”, ha scritto Batigol.

Neymar: ha trasformato calcio in arte

“Prima di Pelé, 10 era solo un numero. Ho letto questa frase da qualche parte, ad un certo punto della mia vita. Ma questa frase, bellissima, è incompleta. Direi che prima di Pelé il calcio era solo uno sport. Pelé ha cambiato tutto. Ha trasformato il calcio in arte, intrattenimento. Ha dato voce ai poveri, ai neri e soprattutto: ha dato visibilità al Brasile. Il calcio e il Brasile hanno alzato il loro stato grazie al Re! Se n’è andato, ma la sua magia rimarrà. Pelé è Eterno!!”. Lo scrive su Instagram il brasiliano Neymar.

Cr7: “Re eterno, dolore per mondo del calcio”

“Le mie più sentite condoglianze a tutto il Brasile, e in particolare alla famiglia di Edson Arantes do Nascimento. Un semplice addio all’eterno Re Pelé non sarà mai abbastanza per esprimere il dolore che abbraccia in questo momento tutto il mondo del calcio”. Così Cristiano Ronaldo ricorda sui social ‘O Rei’. “Un’ispirazione per tanti milioni, un riferimento a ieri, oggi, sempre. L’affetto che hai sempre dimostrato per me è stato ricambiato in ogni momento condiviso, anche a distanza”, scrive il campione portoghese. “Non sarà mai dimenticato e la sua memoria resterà per sempre in ognuno di noi amanti del calcio. Riposa in pace Re Pelé”.

Gravina: era il calcio

“Un dolore enorme, oggi lo sport piange un grandissimo, perché Pelé era il calcio, anche grazie a lui, infatti, è diventato il gioco più amato e praticato in tutto il mondo. In lui milioni di persone si sono riconosciute in una bellissima storia di riscatto e di grande passione. La sua classe illuminerà per sempre i nostri occhi”. Lo dichiara il Presidente della Figc Gabriele Gravina, appresa la scomparsa di Pelè.

Meloni: “Tutto il mondo piange una leggenda”

“Grazie al suo estro e alla sua classe è riuscito a lasciare il segno anche nelle generazioni che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare. Oggi tutto il mondo piange una leggenda di nome Pelè”. Così su Facebook la premier Giorgia Meloni ricorda ‘O Rei’, scomparso a 82 anni.

Bolt: una leggenda dello sport

“Una leggenda dello sport. Riposa in pace re Pelé”. Così Usain Bolt, campione giamaicano dell’atletica, in un post su Twitter dove pubblica una sua foto con il mito del calcio brasiliano.

