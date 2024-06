Nella ripresa il pareggio di Janza

È finita 1-1 la sfida tra Slovenia e Danimarca, match valido per la prima giornata del Gruppo C di Euro 2024. Danesi avanti al 17′ del primo tempo con Eriksen, imbeccato da uno splendido assist di tacco di Wind. Per l’ex giocatore dell’Inter è il ritorno al gol in una fase finale di un campionato europeo, tre anni dopo l’arresto cardiaco in campo il 12 giugno del 2021 nel match di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia. Nella ripresa la Slovenia cresce e raccoglie il meritato pareggio con un tiro da fuori area di Janza al 32′ (dopo una clamorosa traversa colpita da Sesko) su decisiva deviazione di Hjulmand. Entrambe le squadre salgono così a un punto in classifica. Alle 21 è in programma l’altra partita del girone tra Inghilterra e Serbia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata