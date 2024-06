La nazionale dei Tre Leoni è prima nel gruppo C con tre punti

L’Inghilterra ha battuto 1-0 la Serbia nella seconda partita del gruppo C di Euro 2024, giocata alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. A decidere il match il gol di testa al 13esimo minuto del primo tempo di Jude Bellingham sul cross di Saka. Nella ripresa i serbi, più volenterosi rispetto alla prima frazione, spingono per il pareggio, ma l’occasione più grande ce l’ha Kane per il raddoppio britannico: sul suo colpo di testa Rajkovic si oppone con un intervento in tuffo. Grazie alla vittoria, la nazionale dei Tre Leoni è prima nel gruppo C con tre punti. Seguono con un punto Slovenia e Danimarca che nel pomeriggio hanno pareggiato 1-1, Serbia all’ultimo posto con zero punti.

