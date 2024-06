Rissa tra tifosi in un bar: interviene la polizia. Sarebbero coinvolti supporter albanesi

(LaPresse) Tafferugli sono scoppiati in un bar di Gelsenkirchen, dove domenica sera è in programma il match tra Inghilterra e Serbia, valido per il gruppo C di Euro 2024. Gruppi di tifosi si sono affrontati tirandosi sedie, poi è intervenuta la polizia, che non ha chiarito se fossero coinvolti i sostenitori inglesi. Secondo alcune testimonianze i disordini sarebbero avvenuti tra tifosi albanesi e serbi.

