La presa di posizione del fuoriclasse transalpino dopo quella di Marcus Thuram: "Siamo in un momento cruciale nella storia del Paese"

All’indomani della presa di posizione di Marcus Thuram, anche Kylian Mbappé si schiera contro il Rassemblement National di Marine Le Pen in vista delle elezioni politiche in Francia del prossimo 30 giugno. “Voglio rivolgermi a tutti i francesi e in particolare alle giovani generazioni. Vediamo che gli estremisti sono alle porte del potere, abbiamo la possibilità di cambiare tutto”, ha detto il fuoriclasse transalpino in conferenza stampa dal ritiro dei Bleus, che lunedì esordiranno a Euro 2024 contro l’Austria. “Siamo in un momento cruciale nella storia del Paese“, ha dichiarato Mbappé, che dalla prossima stagione giocherà nel Real Madrid, “bisogna sapere come sistemare le cose e conoscere le priorità. Siamo innanzitutto cittadini, non dobbiamo essere scollegati dal mondo. Ci troviamo in una situazione senza precedenti“. La stella della Francia spera che “la mia voce arrivi il più lontano possibile, dobbiamo identificarci con i valori della tolleranza, del rispetto, della diversità. Ogni voce conta, spero che faremo la scelta giusta e che saremo orgogliosi di indossare nuovamente questa maglia il 7 luglio (all’indomani delle elezioni, ndr)”. Mbappé ha confessato di condividere il pensiero di Thuram sul RN, che è risultato primo partito in Francia alle ultime elezioni europee. “Sono con lui, siamo in un Paese dove vige la libertà di espressione. Ha espresso la sua opinione e io sono dalla sua parte. Certo la partita di domani è molto importante ma c’è una situazione ancora più importante. Questo comunque non ci ha impedito di preparare bene la sfida di domani. È una situazione diversa, ma siamo grandi giocatori e dobbiamo adattarci”.

