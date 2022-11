Nota dei Red Devils che annunciano la separazione consensuale dal portoghese con effetto immediato

Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United con effetto immediato. Lo ha ufficializzato il club inglese sottolienando che si è arrivati alla recissione consensuale del contratto con l’attaccante portoghese. “Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo all’Old Trafford, segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro”, si legge nel comunicato. “Tutti al Manchester United rimangono concentrati sul continuare i progressi della squadra sotto Erik ten Hag e lavorare insieme per raggiungere il successo in campo”, conclude la nota.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect. The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

La rescissione del contratto del 37enne Ronaldo arriva dopo l’intervista esplosiva in cui ha criticato apertamente l’allenatore Ten Hag e i proprietari del club. Ora l’asso portoghese è concentrato sul Mondiale con il Portogallo, poi a gennaio proverà a trovare una squadra che gli permetta di tornare a giocare la Champions League.

Le ipotesi per il futuro

Tra i club interessati ci sarebbe in particolare il Chelsea, sempre in Premier League. “Dopo le conversazioni con il Manchester United, abbiamo concordato di comune accordo di rescindere il nostro contratto in anticipo”, ha detto Ronaldo. “Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro”, ha aggiunto. Il capitano del Portogallo aveva detto di essersi sentito “tradito” durante l’intervista in cui ha criticato anche i giocatori più giovani. Lo United aveva risposto la scorsa settimana annunciando aver avviato misure appropriate, con la rescissione del suo contratto soluzione a quel punto inevitabile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata