I giallorossi sprecano molte occasioni e passano di misura all'Olimpico: decide un penalty al 33' del nuovo arrivato

La freddezza di Sergio Oliveira, l’ultimo arrivato, nel trasformare il penalty decisivo e i riflessi di Rui Patricio nel salvare il risultato nel finale sulla zampata di Joao Pedro, in una partita a lungo dominata ma tenuta colpevolmente aperta. Parla portoghese la Roma di Mourinho, che ritrova il successo dopo due sconfitte di fila battendo di misura un Cagliari falcidiato dalle assenze ma comunque caparbio nel restare fino alla fine nel vivo del match, complici i tanti errori in zona gol da parte dei giallorossi. I capitolini agganciano la Lazio e restano in zona Europa, ma chi si aspettava una prova maiuscola dopo lo schiaffo incassato contro la Juve è rimasto deluso. La Roma ha controllato il pallino del gioco ma non è riuscita a ipotecare i tre punti, rischiando anche nel finale di subire un’altra rimonta. Mazzarri saluta l’Olimpico senza punti ma con la consapevolezza di avere tra le mani una squadra finalmente viva.

Mourinho perde Pellegrini in extremis, ne riscaldamento – sostituito da Veretout – e getta subito nella mischia l’ultimo arrivato, Sergio Oliveira. In campo dall’inizio anche l’altro nuovo acquisto, Maitland-Niles, che si piazza sulla destra sostituendo Karsdorp, non al meglio. Dalla parte opposta in campo Goldaniga, appena sbarcato in Sardegna, con Carboni e Altare. Sulla tre quarti Pereiro viene preferito a Nandez, davanti c’è Pavoletti accanto a Joao Pedro. I giallorossi, reduci da due sconfitte di fila, premono subito sull’acceleratore costruendo una buona occasione prima con Felix, che calcia debolmente sul primo palo, poi con Abraham, che di testa incorna male sul cross preciso di Maitland Niles agevolando l’intervento di Cragno. I padroni di casa sono padroni del campo, riescono spesso a trovare gli spazi per far male e sorprendere la retroguardia rossoblù, in difficoltà poco dopo la mezzora su una ripartenza. Dalbert stoppa il tiro di Sergio Oliveira con il braccio, il contatto sfugge all’arbitro ma non al Var. Dal dischetto proprio il centrocampista portoghese, subito protagonista con un paio di verticalizzazioni interessanti, è glaciale dal dischetto e firma l’1-0.

Nella ripresa il copione della partita non cambia. I ragazzi di Mourinho vanno alla ricerca del raddoppio, il Cagliari fatica a pungere anche perché Joao Pedro e Pavoletti sono troppo isolati. Un primo sussulto degli ospiti arriva al 9′, sul cross interessante di Dalbert su cui si fa trovare pronto Kumbulla in anticipo provvidenziale su Pavoletti. Con il passare dei minuti i sardi, inevitabilmente, si sbilanciano, la Roma va a nozze negli spazi ma sciupa più volte il colpo del ko, prima con Felix – fermato in campo aperto da una uscita coraggiosa e perfetta di Cragno – poi con Veretout, che calcia male da buona posizione. Il risultato è in bilico e la partita si ravviva, con i giallorossi che continuano a divorarsi il 2-0 anche con Zaniolo, che semina il panico sulla destra ma sul più bello calcia a lato il diagonale. Il Cagliari resta dentro il match e proprio nel finale va a un passo dal clamoroso pareggio con Joao Pedro, che centra la traversa, con decisiva deviazione di Rui Patricio, sul traversone dalla destra di Nandez. Scampato il pericolo, la Roma serra i ranghi e si salva. Arrivano i tre punti, ma per convincere davvero serve altro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata