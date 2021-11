La firma trasmessa in diretta sui canali social del club rossonero

Stefano Pioli ha firmato il prolungamento di contratto con il Milan, fino al 2023. L’evento è stato trasmesso in diretta sui canali social dallo stesso club rossonero, alla presenza di tutta dirigenza. Presenti il Presidente Paolo Scaroni, l’ad Ivan Gazidis e il direttore tecnico Paolo Maldini.

Pioli: “Speriamo ci siano tante vittorie, siamo ambiziosi”

Subito dopo la firma, Pioli ha concesso una intervista a Milan Tv partendo dalla grande impresa in Champions League in casa dell’Atletico Madrid. “E’ stata una bellissima vittoria, ma speriamo ce ne siano tante altre perchè siamo molto ambiziosi”, ha dichiarato. Parlando del modo in cui prepara le partite, il tecnico rossonero ha detto: “Curando tutti i dettagli con la squadra, anche fino a pochi minuti prima della gara. Voglio capire soprattutto come stanno i giocatori a livello mentale. Studio tutto, sono molto curioso. Prima di proporre qualcosa ai giocatori devi studiarlo bene e crederci”. Infine sul coro dei tifosi, Pioli ha dichiarato: “E’ una sensazione bellissima, è sempre una grande emozione. Spero di saltare presto con loro. Quel coro è nato l’anno scorso sul pullman con la squadra in maniera spontanea e i tifosi lo hanno ripreso”.

Maldini: “Pioli e Milan insieme per essere sempre competitivi”

“C’è l’emozione di continuare un percorso che ci sta portando a grandi risultati”. Così Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha commentato ai canali ufficiali del club il rinnovo di Stefano Pioli. “Non vogliamo una squadra per vincere un solo anno, ma a lungo. Vogliamo riportare il Milan ad essere sempre competitivo”, ha aggiunto l’ex capitano rossonero. Ancora sul rapporto con Pioli, Maldini ha dichiarato: “E’ fondamentale. Non rinnoviamo solo con l’allenatore, ma anche con la persona. C’è grande sintonia tra di noi, ci saranno magari dei problemi, ma sapremo superarli”

Gazidis: “Pioli rappresenta bene i valori del Milan”

“Per noi è importante non solo il lato tecnico, ma anche la persona. Pioli rappresenta molto bene il nostro club: è perfetto per rappresentare i valori del Milan”. Lo ha detto Ivan Gazidis, ad del Milan, commentando ai canali ufficiali del club il rinnovo del contratto di Stefano Pioli. “Stiamo facendo il nostro percorso, dobbiamo pensare a fare un passo alla volta. Ora Pioli è andato subito a Milanello a lavorare, non parliamo di sogni, ma di lavoro”, ha aggiunto il dirigente milanista.

