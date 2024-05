Un altro tifoso vip festeggia l'impresa della squadra di Thiago Motta

Anche Gianni Morandi celebra l’impresa del Bologna, che disputerà la prossima Champions League. “Io voglio seguire tutte le trasferte in Europa, non prendo altri impegni”, promette il cantante in un video sui suoi profili social.

